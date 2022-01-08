العفو تحث بايدن على إغلاق معسكر جوانتانامو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن على إغلاق معسكر اعتقال خليج جوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عاما. وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا في واشنطن «إن المعسكر يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب». وحث بهاتشاريا الرئيس بايدن على إغلاق المعسكر وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة. يذكر أن المعسكر يوجد به 39 معتقلا، وتم تأسيسه خلال حكم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لاحتجاز الإسلاميين المشتبه بهم بدون محاكمات بعد هجمات 11 سبتمبر.

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