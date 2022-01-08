وزير النقل يوافق على إنشاء "محورين" على الطريق الدائري في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، على قرار إنشاء كوبري جنوب وآخر شمال كوبري اللنش على الطريق الدائري.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لوزير النقل خلال جولته الموسعة لتفقد عدد من مشروعات إنشاء الطرق والكباري في عدد من المحافظات.

وأكد وزير النقل على أن إنشاء 2 كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، يأتي في إطار خطة وزارة النقل الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الكباري والمحاور الرئيسية التي تربط بين المحافظات بما يحقق التوسعة في المحاور والانسابية في حركة السيارات ومنع الازدحام.

من جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير النقل على قرار إنشاء 2 كوبري جنوب وشمال كوبري اللنش على الطريق الدائري، مؤكدا أن هذا القرار يضاف لسلسلة من مشروعات الطرق التي قامت وزارة النقل بتنفيذها في مدينة بورسعيد، والتي تشمل المحاور والكباري التي تربط بورسعيد بالمحافظات.