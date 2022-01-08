(بث مباشر) التعليم: توفير مراجعة اللغة الإنجليزية لـ2 الثانوي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت منصة حصص مصر، إنه سيتم إتاحة بث مباشر لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد.

وأوضحت منصة حصص مصر، إنه سيقوم بشرح المراجعة الأستاذة منى محمد رشاد، في الساعة 3 عصرًا عبر صفحة "فيسبوك" وقناة يوتيوب للبث المباشر.

ووجهت المنصة، الطلاب بكتابة أسئلتهم للرد عليها في مادة اللغة الإنجليزية في التعليقات، وسيتم الإجابة عليها أثناء البث المباشر.

لمتابعة البث المباشر يمكن الدخول على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/hesasmisr

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الاشتراك على منصة حصص مصر، لجميع المواد الدراسية من الصف الثالث الإعدادي وحتى والصف الثالث الثانوي

وتقدم منصة حصص مصر المناهج الدراسية والمراجعات والامتحانات الاسترشادية، عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة الاشتراك على المنصة بسعر 250 لجميع المواد الدراسية للصف الدراسي، للعام الدراسي بالكامل ( الترم الأول والترم الثاني).

كما حددت الوزارة، طرق الدفع عن طريق التابلت المدرسي أو جهاز آخر، من خلال : (Fawry - Visa /Mastercard - Meeza - Orange cash - Vodafone cash).