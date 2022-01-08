صور.. "مفرمة نفايات" جديدة في مستشفى سوهاج الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وصول وتركيب 13 جهاز طبي حديث، منهم 11 جهاز تخدير خاص بغرف العمليات، وجهاز للرنين المغناطيسي، وحضانة إسعاف متنقلة للأطفال المبتسرين، ومفرمة للنفايات، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، ضمن المراحل النهائية لقرب افتتاحها رسميًا أمام الجمهور.

قال "عبدالخالق" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المستشفى الجامعي الجديد تعد نافذة جديدة مهمة في مجال التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، بأعلى معايير الجودة العالمية وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والهيئة التمريضية.

أشار رئيس جامعة سوهاج إلى قرب انتهاء مرحلة فرش الأثاث الطبي والغير الطبي بجميع أقسام المستشفى، ونقل قسم الاستقبال والطوارئ والحوادث وتشغيل أقسام العناية المركزة، وأجهزة الأشعة الخاصة بالرنين المغناطيسي والمقطعية، ووحدة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، وأقسام المناظير، ولأول مرة بصعيد مصر حاضنة إسعاف متنقلة.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، مقامة على مساحة 24 ألف متر مربع، بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، ومكونة من 4 طوابق، وتضم 15 عيادة خارجية في عدة تخصصات، كما تضم 19 غرفة عمليات، و280 سرير إقامة مرضى، منهم 45 سرير عناية مركزة، وعدد 20 حضانة أطفال، و 32 ماكينة غسيل كلوي.