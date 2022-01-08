خبير : عدد وفيّات فيروس "كورونا" في الجزائر أكبر من المعلن والوضع الوبائي مقلق

اسماعيل عبد الحي - قال الدكتور محمد يوسفي، رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأمراض المعدية إن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد "مقلقة"، وتحصد العديد من الأرواح غير المعلن عنها رسميا.

وأوضح في حوار مع إذاعة محلية أمس الجمعة، أن عدد الإصابات والوفيات المعلن عنها تخص المسجلة في المستشفيات فقط، مؤكدا تسجيل وفيات عديدة في المنازل والعيادات الخاصة دون أن يجرى لها تحليل الـPCR.

ودعا يوسفي إلى فتح العدد الكافي من الأسرة وتوفير الأوكسجين لمواجهة ذروة الموجة الرابعة من كورونا التي تشهد تسارعا كبيرا في عدد الإصابات.

وأضاف أن المعدل الحالي لشغل الأسرة في أقسام كوفيد-19 وصل إلى 50%، مشيرا إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي الجزائر العاصمة ووهران والبليدة وبجاية.

كما أكد أن أغلبية الإصابات حاليا هي بالمتحور "دلتا"، لافتا إلى أن إصابات "أوميكرون" ستمثل الأغلبية لاحقا بسبب إنتشاره السريع.

المصدر: صحيفة "الشروق"