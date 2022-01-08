مقتل 140 شخصا بسلسلة هجمات بشمال غرب نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة “فرانس برس” استنادا إلى 4 مصادر أهلية بمقتل 140 شخصا على يد مسلحين معروفين محليا بانهم “قطاع طرق” في عدة عمليات بشمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع، لم تؤكد السلطات وقوعها.

وقال أحد هؤلاء الأهالي ويدعى بالاراب الحاجي، وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زمفارا: “لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع الطرق في الهجمات”.

وهاجم مئات المسلحين على متن دراجات نارية عشر قرى في منطقتي أنكا وبوكويم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا منازل، وفق ما ذكره السكان.

وقال المواطن باندي حميدو، الذي يسكن قرية كورفا دانيا، حسب الوكالة، إن المسلحين الذين اقتحموا القرية كانوا يطلقون النار “على كل من يرونه”.

وأضاف حميدو أن “أكثر من 140 شخصا دفنوا في القرى العشر، فيما يستمر البحث عن مزيد من الجثث، لأن العديد من الأشخاص مفقودون”.

وقال إيدي موسى، المقيم في قرية كورفا دانيا: “حصيلة القتلى كبيرة. نتحدث عن قرابة 150 شخصا قتلوا على أيدي قطاع الطرق”.

وتحدث مواطن آخر اسمه بابنغيدا عن حصيلة مماثلة، وقال الأهالي الـ4 إنهم كانوا حاضرين خلال مراسم الدفن كل في قريته.

ولم يصدر عن المسؤولين النيجيريين وأجهزة الأمن بعد أي تعليقات بشأن هذه الهجمات وضحاياها.

وتنشط عصابات إجرامية في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات، لكن أعمال العنف باتت أكثر انتشارا. والأربعاء صنفت الحكومة النيجيرية رسميا العصابات المحلية على قوائم الإرهاب.