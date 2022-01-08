التنسيقية تشارك فى ورشة عمل "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية"

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030" ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

وساهم وفد التنسيقية في اليوم الأول من الورشة، مساهمة فعالة في النقاشات التي دارت اليوم حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر الجائحة، وكيفية تحديد هذه المشكلات بدقة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأوصت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بأهمية أن تعزز الدول الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الطبية، وكذلك بالاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول والزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية.

فيما ناقش محمد الصعيدي، عضو التنسيقية، ضمن مجموعة الطاقة النظيفة كيفية تطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية والمتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني.

بينما ناقش أحمد يحيى، عضو التنسيقية، كيفية تحويل المدن إلى مدن مستدامة، وكيفية إدارة المخالفات وتأثير كورونا على المياه النظيفة.

ضم وفد التنسيقية، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد يحيي ومؤمن سيد ومحمد الصعيدي، أعضاء التنسيقية، فيما تستكمل الورشة أعمالها الورشة غداً الأحد.