دولة الإمارات تدعم جهود كازاخستان للحفاظ على أمنها واستقرارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن أملها في استقرار كازاخستان، مؤكدة دعم جهود الأخيرة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل.

كما أكدت وزارة الخارجية، دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتشهد كازاخستان منذ 6 أيام احتجاجات واسعة ضد النظام الحاكم، تخللها أعمال شغب واحتلال لمؤسسات سيادية.

وتحاول السلطات في كازاخستان في الوقت الحالي تأمين المؤسسات السيادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بمساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا.