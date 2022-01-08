تخصيص 8 سيارات لنقل جثث ضحايا حادث أتوبيس جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرر تخصيص 8 سيارات لنقل جثث ضحايا حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء وأسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريح له اليوم، أن المحافظ أكد على تشكيل لجان لحصر عدد ضحايا الحادث الأليم، تمهيدًا لصرف تعويضات تصل إلى نحو 25 ألف جنيه لحالة الوفاة، وعلى أن يجري تخصيص تعويض للمصاب الذي يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى يجري تحديده طبقًا للضوابط والقوانين.

وأوضح أنه جرى صرف 1000 جنيه لكل حالة وفاة، تعويض عاجل من مؤسسة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم السبت، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994 ) وأتوبيس نقل عام رقم (ج. ط . أ -2695)، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.