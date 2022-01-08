خروج 14 مصابًا في حادث أتوبيس جنوب سيناء من المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن 14 حالة من مصابي حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء قبل كمين الوادي بنحو 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء، خرجوا من المستشفى عقب إجراء كافة الفحوصات الطبية، والتأكد أن حالتهم الصحية تسمح بالسفر لمسقط رأسهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، أن باقي المصابين مازالوا يتلقون العلاج تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، وجميعهم في حالة صحية جيدة، ما عدا شخصين حالتهم حرجة، إحداهما بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والأخرى جرى تحويلها لمحافظة السويس.

وكانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم السبت، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994) وأتوبيس نقل عام رقم (ج. ط . أ -2695)، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.

وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل الجثث لمستشفى الطور العام، ونقل 18 مصابًا إلى مركز الزهراء الطبي، وجرى العثور على 16 حالة وفاة في موقع الحادث.