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جون أفريك: البغدادي المحمودي يجهز دعوى ضد تونس أمام "الجنائية الدولية"

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اسماعيل عبد الحي -  يستعد رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي لتقديم شكوى قضائية ضد تونس، على خلفية تسليمه من طرف حكومة حركة النهضة إلى المجموعات المسلحة في 2012.

 

وقال موقع "جان أفريك" إن المحمودي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة وينآى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار، وهو ما جعل كثيرين يشككون في أن الخطوة كانت صفقة تحصلت بموجبها حكومة النهضة على ملايين الدولارات.

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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