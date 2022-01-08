التحالف : الإرهابي منصور السعدي مسؤول عن القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة

قال المتحدث لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن العملية الأخيرة التي قامت فيها المليشيا الحوثية باختطاف سفينة الشحن "روابي" يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والقوانين المتعلقة بالبحار.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم حول الحديدة، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخا باليستيا من الحديدة، كما أطلقت الميليشيات المدعومة من إيران 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى تسجيل 13 انتهاك على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقا من الحديدة.

وأكد المالكي أن التحالف تمكن من تدمير 248 لغما بحريا في البحر الأحمر وأكثر من 100 زورق مفخخ، مبينا أن مواصلة مليشيا الحوثي لانتهاكاتها في البحر الأحمر واستهدافها للسفن التجارية يشكل خطرا جسيما على التجارة العالمية.

وكشف التحالف أن الإرهابي "منصور السعدي" هو المسؤول عن عمليات القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة. وأضاف أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني وحسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية.

كما كشف التحالف خلال المؤتمر الصحفي عن أدلة الاستخدام العسكري من قبل المليشيا لميناء الحديدة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.