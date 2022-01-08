200 مليون دولار خسائر أعمال الشغب في كازاخستان

وبحلول مساء أمس الجمعة، بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب نحو 200 مليون دولار، في 10 مناطق من البلاد، حيث تضرر 848 كيانا تجاريا و1021 منشأة.
واندلعت الاحتجاجات في كازاخستان في الثاني من يناير الجاري، في غرب البلاد رفضا لزيادة أسعار الغاز المسال. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، وتحولت إلى أعمال شغب ونهب، وهاجم مسلحون مؤسسات الدولة، وردا على ذلك، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير، وبدأت عملية لمكافحة الإرهاب.
وأسفرت المواجهات وأعمال الشغب عن سقوط عشرات القتلى، بينهم رجال أمن، وعن المئات من المصابين.
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