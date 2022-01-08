المغرب / إنتشار كبير لمتحوّر "أوميكرون" وإرتفاع عدد الوفيّات إلى 6 أشخاص

اسماعيل عبد الحي - أعلنت المغرب اليوم الجمعة، إرتفاع عدد الوفيات بمتحور "أوميكرون" الجديد إلى 6 أشخاص.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب إن نسبة إنتشار متحور "أوميكرون" ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمائة.

وأضاف في حوار مع قناة "ميدي 1 تي في"، أن معظم الحالات الوافدة على أقسام الإنعاش تعود إلى أشخاص لم يحصلوا على جرعات التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة من اللقاح.

من جهته، أوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط أن المغرب دخل منذ ثلاثة أسابيع في الموجة الثالثة من الإنتشار الجماعي الواسع لفيروس كورونا.

المصدر: "هسبريس"