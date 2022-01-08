موريتانيا / فرض قيودٍ جديدة للحدّ من إنتشار "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الموريتانية أمس الخميس، فرض قيود جديدة على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها منع الأطفال من دخول الأسواق وإلزامية إرتداء الكمامة فيها.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء قرار السلطات في بيان عقب إجتماع عقده وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير الصحة ولد الزحاف لدراسة الوضعية الصحية التي تمر بها موريتانيا جراء إرتفاع عدد الحالات المسجلة بكورونا.

وإتفق الطرفان على تشكيل فرق مشتركة بين الأمن والمجتمع المدني والصحة لمراقبة الأسواق.

وقالت الوكالة إن هذه الفرق مهمتها فرض إرتداء الكمامات على مرتادي الأسواق، وإصطحاب بطاقات التلقيح، إضافة إلى إجراء الفحوص لكل من تظهر عليه أعراض "كوفيد 19".

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر خلال الاجتماع تكثيف وجود النقاط الصحية على إمتداد التراب الوطني لتسهيل إجراء الفحوصات اللازمة وتوزيع الكمامات.

وتعرف أعداد الإصابات بفيروس كورنا المستجد تزايدا كبيرا في موريتانيا، وذلك منذ تسجيل إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون".

RT