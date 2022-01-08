الخارجية الروسية : تصريح بلينكن حول قوات حفظ السلام الروسية بكازاخستان مثير للسخرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يناير - 2022 11:46 صباحًا

وصفت وزارة الخارجية الروسية “التصريح المثير للسخرية” لوزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن حول دور قوات حفظ السلام الروسية في كازاخستان بأنه “فظاظة نموذجية”.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في حسابها على “تلغرام”: اذا أحب إنتوني بلينكن دروس التاريخ، فيجب أن يتذكر الدرس التالي: إذا دخل الأمريكيون منزلك فقد يكون من الصعب عليك جدا البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب”.

وأشارت الوزارة إلى تاريخ الولايات المتحدة على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، حيث قامت خلالها بقمع العديد من الشعوب في الدول الأخرى.

وأضافت: “يمكن أن يتحدث كثيرا عن ذلك (التاريخ) هنود قارة أمريكا الشمالية، وسكان كل من كوريا وفيتنام والعراق وبنما ويوغوسلافيا وليبيا وسوريا، والعديد من الأشخاص التعساء الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ لرؤية “هؤلاء الضيوف غير المدعوين” في منزلهم”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، قد قال في تعليقه على مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لكازاخستان: “عندما يدخل الروس منزلكم فقد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة”.