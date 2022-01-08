تسريبات: آيفون 14 برو سيشهد تغييراً جذرياً في ميزة التعرف على الوجه

نيويورك: على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن آيفون 14، إلا أن الكثيرين يتطلعون لمعرفة كل ما هو جديد عن هذا الهاتف المتوقع.
تقول التسريبات، إن هاتف آيفون 14 برو، سيشهد تغييراً جذرياً محتملاً في ميزة التعرف على الوجه.
وقال المحلل "ديلان دي كي تي" على صفحته على تويتر، إن طراز آيفون 14 برو سيحتوي على تقنية التعرف على الوجه تحت الشاشة، مما يعني أن الشق المخصص لهذه الميزة، لن يكون متواجداً.
وتشير تغريدة ديلان كذلك إلى أن ميزة التعرف على الوجه، لن تؤثر على وظائف الشاشة سلباً، وأنها ستعمل بنفس الكفاءة القديمة.
حتى هذه اللحظة، أثبت ديلان بأن تسريباته موثوقة للغاية، حيث أنه تنبأ بدقة ببعض التفاصيل حول ماك بوك برو الجديد قبل إطلاقة، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى المتعلقة بـ "أبل".
وتشير الشائعات بأن أبل ستتبنى حجمين لأجهزة آيفون القادمة بطرازاتها الأربعة، وهما 6.1 بوصة و 6.7 بوصة، بحسب ما أورد موقع "تومز غايد الإلكتروني.
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