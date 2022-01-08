إليكم موعد إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي

تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها «تروث سوشل» في 21 فبراير، بحسب ما جاء في إعلان على متجر «آبل ستور» لتنزيل التطبيقات.



ووفقاً للإعلان «من المتوقّع» أن يصبح تطبيق «تروث سوشل» متاحاً للتنزيل على متجر آبل للتطبيقات في 21 فبراير.

وستكون لهذا التطبيق ميّزات مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على فيسبوك، بحسب المصدر نفسه.

ولم تردّ «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» المالكة لتروث سوشل في الحال على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن الحدث المرتقب.

وكان الملياردير الجمهوري قرّر إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفايسبوك ويوتيوب في يناير 2020 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب إنّه قرّر إنشاء هذه المنصّة «للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، متّهماً كبريات الشركات في وادي السيليكون بأنّها «استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا».