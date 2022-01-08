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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. توقيف متورطين في اشتباكات الطيونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أوقف الجيش، لبنانيين في الضاحية الجنوبية لبيروت لمشاركتهما في أحداث الطيونة في 14 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وإطلاق النار.
وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات داهمت الجمعة "منزلي المواطنين في منطقة الغبيري، الضاحية الجنوبية".
وأوضح البيان أن الأول "شكل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة وإطلاق النار في أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة، وإطلاق نار على الغير".
وأشار البيان إلى أن التوقيف جاء أيضاً لـ"تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية والتعدي على متظاهرين سلميين، وإثارة أعمال شغب وقطع طرق عبر تشكيل مجموعات دراجات نارية".
وضبطت الدورية " في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات"