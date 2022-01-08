شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تؤكد أن تصريحات بلينكن حول دور الروس في كازاخستان "فظة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول دور الروس في كازاخستان بأنها "فظة"، وقالت: "عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة".



وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن بلينكن علّق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة في ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة وقال "درس واحد من التاريخ الماضي: عندما يكون الروس في منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة".

وردت موسكو قائلة "إذا كان أنتوني بلينكن مغرماً جداً بدروس التاريخ، فدعوه يقصد ما يلي: عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب"