الجيش العراقي يقتل انتحاريا شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، صباح السبت، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا خلال مداهمة شمالي العاصمة بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة أمنية عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية".

وتابع البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية، من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

وتنفذ السلطات الأمنية في العراق في الوقت الراهن، سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف ملاحقة عناصر داعش بعد تجدد نشاطاتهم الإرهابية التي تراجعت عقب خسارة المدن التي سيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014