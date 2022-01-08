باكستان.. مقتل وإصابة 8 جراء انهيارات في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توفي 3 أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من القصر، وأصيب 5 آخرون، في حوادث منفصلة جراء انهيار أسقف منازل في مدن "شينويت" و"جوجرات" و"جوجرانوالا"، الباكستانية، الليلة الماضية.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن الباكستانية" اليوم السبت أن سقف منزل متصدع في قرية "عزيز"، بالقرب من مدينة "شينويت"، انهار بسبب الأمطار، التي تساقطت مؤخراً، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

ووصلت فرق إنقاذ إلى الموقع ونقلت المصابين إلى مستشفى ديستريكت هيدكورتيرز بالمنطقة.

كما انهار سقف منزل، يقع في مدينة "جوجرات" بسبب الأمطار، مما أسفر عن وفاة حارس أمن.

ولقي طفلان حتفهما، بينما أصيب والدهما وطفل آخر، عندما انهار سقف منزل، يقع في مدينة "جوجرانوالا"، بسبب الأمطار الغزيرة.