الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 7 أشهر

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 35.37 مليون بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية مايو الماضي وبلغ 141986 إصابة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 ارتفع إلى 483,463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة، وفقا لرويترز.

واليوم السبت، اقترب عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا إلى نحو 303 ملايين إصابة في مختلف أنحاء العالم بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا.

وبحسب المرصد، بلغ عدد الوفيات العالمية جراء وباء كوفيد-19 حوالي 5.48 مليون حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات ضد الفيروس التي تم تقديمها للناس في مختلف أرجاء العالم، فوصل إلى نحو 9.37 مليار جرعة لقاح، بعضهم حصل على 3 جرعات والبعض على جرعتين أو جرعة واحدة.

وأجازت الهند، الاستخدام الطارئ لأقراص “مولنوبيرافير”، التي تنتجها شركة ميرك لعلاج كوفيد-19، ولقاح “كوفاكس”، الذي ينتجه معهد الأمصال الهندي، ولقاح “كوربيفاكس”، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.