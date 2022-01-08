واشنطن توافق على المغادرة الطوعية لموظفي سفارتها بكازاخستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وافقت الولايات المتحدة على المغادرة الطوعية لموظفيها غير الضروريين من القنصلية العامة في كازاخستان بسبب الأوضاع هناك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة وافقت على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة ألماتي بكازاخستان وسط حالة الطوارئ المستمرة في البلاد.

وأضافت الوزارة قائلة: “يجب أن يدرك المواطنون الأمريكيون في كازاخستان أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون كازاخستان”.

يأتي ذلك فيما دوت 3 انفجارات في أحد أحياء مدينة ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، الجمعة.

وقالت وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية إن “رائحة كيميائية ظهرت في الهواء”، ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وأسفرت الاشتباكات الجارية بين الأمن والمتظاهرين إلى إصابة أكثر من 60 شخصًا بمدينة شيمكنت بكازاخستان.

وتأتي هذه الانفجارات على وقع أزمة في البلاد واحتجاجات بدأت بسبب أسعار الغاز، وتطورت لاحتجاجات عنيفة، واشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى واعتقال المئات.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أوعز، بإطلاق النار على الإرهابيين دون تحذير، كما أعلن أن بلاده تتعامل مع عصابات أجنبية، وأن 20 ألف إرهابي شاركوا في الهجوم على ألماتي.

وقال توكاييف في كلمة، الجمعة: “يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت”.

وأوضح أن “المسلحين لم يلقوا أسلحتهم والعملية الأمنية الخاصة مستمرة حتى الآن”.

وأضاف أن السلطات الكازاخستانية استمعت إلى المطالب التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية، مؤكدا أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب للقضاء ليتحملوا مسؤوليتهم.

وأعرب الرئيس الكازاخستاني عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي يقدمونه لكازخستان، قائلا: “أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة”.