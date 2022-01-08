غموض كبير.. أوميكرون يرسم ملامح الاقتصاد العالمي في 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - لا زال العالم يعاني من التداعيات الكارثية لتفشي وباء كورونا على جميع القطاعات خاصة الاقتصاد العالمي.

ماذا ينتظر العالم بعد الهزة الاقتصادية التي ضربته مطلع 2020 مع ظهور “كوفيد” وأعقبتها فسحة أمل في النصف الأول من العام 2021؟

يثير تفشي المتحورة أوميكرون الواسع النطاق القلق وإن كان الاقتصاد العالمي تأقلم على التعايش مع الجائحة.

هل النمو العالمي مُهدّد؟

حجم الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها المتحور غير واضح، ولكن النمو يمكن أن يعاني ما دامت القيود وتفشي أوميكرون تؤثر على عمل المؤسسات.

وحذّر صندوق النقد الدولي، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول من أنه قد يراجع توقعاته للنمو العالمي، علما أنها الآن 5,9% للعام 2021 و4,9% للعام 2022. وقد تتم هذه المراجعة بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

ولاحظ كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز مارك زاندي” أن أوميكرون “تسببت أساسا بأضرار” في الولايات المتحدة، متوقعا نموا بنسبة 2,2% في الربع الأول من العام، مقابل 5,2% قبل تفشي المتحورة الجديدة. لكنه توقع تبدد هذه الاضطرابات في الربع الثاني من العام.

وفي منطقة اليورو، رأى كبير اقتصاديي أوروبا في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أندرو كينيغهام، أن “أوميكرون لن تؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول” مع توقع انتعاش في فبراير/شباط.

واختصر الوضع بقوله أنّ “كل موجة تحدث أضراراً أقل على النظام الصحي والاقتصادي مقارنةً بالتي سبقتها”.

في المقابل، ثمة غموض أكبر بالنسبة إلى الدول الناشئة التي لم تلقح سكانها بنسبة كبيرة، وكذلك الصين التي تفرض حجراً محلياً مشدّداً تنفيذا لاستراتيجيتها “صفر كوفيد”.

ما هي القطاعات الأكثر تضرراً؟

ألغيت آلاف الرحلات الجوية خلال الأعياد ومثلها رحلات سياحية بحرية في حين أنّ حجوزات الفنادق ضعيفة، فأوميكرون تعيق الانطلاقة المرجوة لقطاع السفر الذي عانى كثيراً من الموجات السابقة.

ويخشى المتخصصون في قطاع الترفيه من أن يسبّب ازدياد أعداد المصابين بكبح حماسة عملاء الكازينو أو المسرح أو السينما.

ولكن في بورصات العالم تُحقق هذه القطاعات أرباحاً منذ بضعة أسابيع.

ويقول المحلل من مؤسسة الاستثمارات “ي ج” فرنسا، ألكسندر باراديز، “يبدو أن السوق مشرّع على ما بعد أوميكرون”.

منذ 20 يسمبر/كانون الأول ارتفعت أسهم شركة السفن السياحية “كارنيفال” بأكثر من 20%، وتلك التابعة لـ “اير فرانس” بحوالي 15%، والشركة المصنعة للآلات وأدوات ورش البناء “كاتربيلار” إلى ما يقارب 25%.

هذه الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالظروف تستفيد من توقعات عودة وشيكة للاقتصاد، إلى حالته المعتادة.

هل سيزداد التضخم؟

قبل ظهور المتحورة أوميكرون بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

ويمكن أن تزداد وتيرته، ففي منطقة اليورو بلغت نسبة التضخم في ديسمبر/كانون الأول أعلى مستوى منذ 25 عاماً، مسجّلةً 5% خلال عام، بحسب ما أكد الجمعة مكتب الاحصاءات يوروستات.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الاتحاد الأمريكي للتجار جاك كلينهنز، إن “الأشخاص الذين يبقون في المنازل بسبب المتحورة يصرفون أموالهم على مواد استهلاكية بدل صرفها على خدمات مثل المطاعم أو الترفيه”.

وأدى استنزاف القنوات العالمية للتموين إلى شح في المواد، والمواد الأولية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع على الطلب إلى ارتفاع الأسعار.

ويخشى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هذا السيناريو ويعتزم طرح جدوله الخاص لرفع الفوائد بحسب تقرير صادر عن اجتماعه الأخير.

إلى ذلك تخسر العائلات البرازيلية أو النيجيرية من قدرتها الشرائية بسبب التضخم، كما أن الاقتصاد البريطاني على حافة الانكماش بحسب غرف التجارة البريطانية.

العودة مهما كان الثمن

تبدو برامج المساعدات الكبيرة للمؤسسات في ربيع 2020 التي زادت الدين العالمي الى 226 ألف مليار دولار العام الفائت بحسب صندوق النقد الدولي، قصة قديمة.

ويرى الباحث في مؤسسة بروكسلوى برويغيل نيكلاس بواتيي، أنّ “اللجوء إلى اجراءات مثل البطالة الجزئية كان منطقيا في فترة كان يسودها قلق تام، حين كانت الصناعة متوقفة”، في إشارة إلى إجراءات الحجر الأولى.

لكن العالم اعتاد على التعايش مع الجائحة و”يتم الحديث الآن عن اتخاذ اجراءات مساعدة هيكلية أكثر مثل بيلد باك بيتير (التي تضع خطط اجتماعية وبيئية في الولايات المتحدة) أو “نكست جينيريشن أوروبا”، وهو برنامج التطور البيئي والرقمي للاتحاد الأوروبي، على حد قول بواتيي،.

كذلك يتم حالياً منح مساعدات هادفة للقطاعات الأكثر تضرراً على غرار البرامج الفرنسية أو البريطانية التي تستهدف قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.