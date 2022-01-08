تزامناً مع ذكرى مقتل سليماني.. أمريكا تعزز قواتها في سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يناير - 2022 8:36 صباحًا

أفادت مصادر إعلامية بأن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها شرقي سوريا بعد تعرضها لقصف من قبل ميليشيات موالية لإيران.

وأوضحت المصادر أن “القوات الأمريكية المتمركزة في العراق أرسلت تعزيزات عسكرية مكونة من نحو 30 شاحنة تحمل عربات مدرعة من طراز همر ودبابات و جرافات، إضافة إلى حاويات مغلقة يعتقد أنها تحمل ذخيرة وصواريخ”.

التعزيزات الأمريكية “دخلت الخميس الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، ووصلت إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وانتقلت بعد ذلك إلى حقل العمر النفطي الذي تتخذه الولايات المتحدة قاعدة عسكرية لها”.

وكان محيط حقل العمر تعرض في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، لقصف بنحو 10 صواريخ انطلقت من مدينة الميادين التي تتمركز فيها مجموعات تابعة لإيران، بينما ردت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستهداف مواقع انطلاق الصواريخ.

ويأتي الهجوم غداة الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي استهدف في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وكانت إيران قد حثت مليشياتها في المنطقة على استهداف المصالح الأمريكية في أعقاب مقتل سليماني.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.