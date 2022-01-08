المكسيك تسمح باستخدام أقراص "ميرك" المضادة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، إن هيئة تنظيم الصحة وافقت على الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" المضادة لكوفيد-19 التي تصنعها شركة ميرك لصناعة الأدوية.



وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريباً على أقراص "باكسلوفيد" التي تنتجها شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19، وتمت الموافقة على العقارين الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وأظهرت تجربة سريرية تقليص عقار "مولنوبيرافير" حالات دخول المستشفيات والوفيات بنحو 30% للأفراد المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر من المرض.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 حاجز 300 ألف، الجمعة، بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وأوضحت البيانات تسجيل المكسيك 28023 إصابة و168 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4083118 وعدد الوفيات إلى 300101.