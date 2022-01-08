شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأربعاء.. اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.



وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة، وقالت المصادر نفسها إن "6 من أصل 15 دولة عضواً في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا".

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن "صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا".

وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.