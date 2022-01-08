أمريكا تدعم ليتوانيا في مواجهة "الإكراه الاقتصادي" الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

قال بيان لمكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي أمس الجمعة، إن تاي أبدت دعم الولايات المتحدة القوي لليتوانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "الإكراه الاقتصادي" من الصين خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. وكانت تلك ثاني مرة تبدي فيها تاي دعمها لليتوانيا خلال أسبوع.



وأكدت تاي في مكالمة يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتصدي "للسلوك الدبلوماسي والاقتصادي القسري".

وتتعرض ليتوانيا لضغوط من الصين للتراجع عن قرار اتخذته العام الماضي بالسماح لتايوان بفتح سفارة في فيلنيوس. وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً.