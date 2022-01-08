منظمة تحث بايدن على إغلاق معسكر غوانتانامو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن على إغلاق معسكر اعتقال خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عاماً.



وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في واشنطن إن المعسكر يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب.

وحث بهاتشاريا الرئيس بايدن على إغلاق المعسكر وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة.

يذكر أن المعسكر يوجد به 39 معتقلاً. وقد تم تأسيسه خلال حكم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن لاحتجاز الإسلاميين المشتبه بهم بدون محاكمات بعد هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن.

ولإحياء الذكرى الـ20 لفتح المعسكر، تعتزم منظمة العفو تنظيم احتجاجات في عدة مدن في ألمانيا ودول أخرى اليوم السبت.