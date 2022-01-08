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الولايات المتحدة الأمريكية توافق على المغادرة الطوعية لبعض موظفي قنصليتها في كازاخستان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة ألما اتا بكازاخستان وسط حالة الطوارئ المستمرة في البلاد.

وأضافت الوزارة "يجب أن يدرك المواطنون الأمريكيون في كازاخستان أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون كازاخستان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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