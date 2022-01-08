شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 141 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهند اليوم السبت، تسجيل أكثر من 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وفي محاولة للتعامل مع الزيادة في الإصابات قررت الحكومة الإسراع في عمليات التطعيم في البلاد، حيث تقوم حالياً بتطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و18 عاماً.



كما تم تسجيل 285 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 483463 حالة وفاة.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 3007 إصابات.