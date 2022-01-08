وزير الخارجية الأمريكي يدعو موسكو إلى التفاوض بجدية حول أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موسكو إلى التفاوض بجدية والتوقف عن تقديم مطالب غير مقبولة وذلك قبيل المحادثات المقررة الأسبوع الجاري مع روسيا بشأن مستقبل أوكرانيا.



وقال بلينكن إنه مازال يرى فرصة لحل دبلوماسي للتوترات في أوكرانيا، وهي التوترات التي اتهم موسكو بتأجيجها من خلال حشد القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقبيل الاجتماعات التي ستشمل محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بعد غد الاثنين، والتي تعقبها محادثات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، حذر بليكن من أن الولايات المتحدة سوف "ترد بقوة" على أي "أعمال عدوانية" من روسيا.

وحذر أيضاً من أن روسيا تحاول التأثير على المحادثات من خلال طرح "مطالب لا أمل في تحقيقها"، يمكنها استغلالها في قول إن الطرف الثاني لا يعمل على تلبيتها عندما يتم رفضها. إلا أن بلينكن قال إنه لا يزال واثقاً من أن هناك مجالات يمكن للجانبين أن يجدا فيها أرضية مشتركة.

وأشار بلينكن إلى أن الادعاءات الروسية بأن أوكرانيا هي المعتدية "سخيفة" ونفى أيضاً صحة أن يكون حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، مشيراً إلى أن روسيا قامت في السنوات الأخيرة بإرسال قوات إلى داخل دول مجاورة وتلاعبت بانتخابات دول أخرى وانتهكت المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة واستخدمت أسلحة كيميائية ضد أعضاء المعارضة الروسية.