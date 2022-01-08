حدث ليلاً| حبس رجل أعمال شهير لاتهامه بالاتجار في البشر.. وكشف حقيقة اختفاء فتاة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 939 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

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بعد اتهام صاحبها بالتعدي على فتيات.. إغلاق دار الأيتام لرعاية الفتيات بلا مأوى ببني سويف

قررت إحسان أبو زيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، إلغاء ترخيص أطفال بلا مأوى وسحب الفتيات المقيمات بالدار وكذا سحب إخواتهن المقيمات بالدار، وذلك على خلفية حبس رجل أعمال شهير على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما.

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حبس رجل أعمال شهير لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على فتاتين داخل دار أيتام

أمرت جهات التحقيق بحبس رجل أعمال شهير "م.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما.

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معركة وقتيلة.. النيابة تأمر بضبط وإحضار 3 متهمين في كفر الشيخ

أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، بضبط وإحضار 3 متهمين، تسببوا في مقتل سيدة في العقد الخامس من العمر، إثر مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، في قرية الكفر الجديد، التابعة لمركز كفر الشيخ.

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الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة المرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إختفاء فتيات بمنطقة المرج بالقاهرة.

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الوطنية للإعلام: 60 مليون جنيه من مجلس الوزراء لصرف مستحقات العاملين

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، تقدمها بالشكر للدولة المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدعم والمساندة للهيئة والعاملين فيها.

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إغلاق طريق "بورسعيد- الإسماعيلية" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت إدارة مرور بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الاسماعيلية وطريق محور 30 يونيو، لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

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شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت 8 يناير 2022 إلى الخميس 13 يناير 2022، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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الري: مواردنا المائية محدودة ولا توجد رفاهية لإهدار نقطة مياه واحدة

وصف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، موارد مصر المائية بأنها "محدودة"، وقال إنّه لا توجد رفاهية لإهدار نقطة مياه واحدة.

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الأوقاف: إيقاف إمام عن العمل سمح بإقامة عزاء بمصلى للسيدات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ خالد إسماعيل أحمد أبو شنب إمام وخطيب بمديرية الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول.

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انتحار عريس بعد 60 يومًا من الزفاف بسرس الليان في المنوفية

أقدم شاب حديث الزواج على الانتحار بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حيث تناول قرص حبة الغلال، وجرى إخطار النيابة التي صرحت بالدفن.

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إحياء الذكرى 80 لميلاده.. جوجل يكرم ستيفن هوكينج بفيديو تعبيري

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم السبت بالذكرى 80 لميلاد عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير من عام 1942.

نشر جوجل فيديو تعبيري أظهر نظرية الثقوب السوداء التي اشتهر بها الراحل إحياء لذكرى ميلاده.

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الأمم المتحدة تدين حادث قتل اثنين من الصحفيين حرقًا في هاييتي

أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن إدانتها الشديدة لحادث قتل اثنين من الصحفيين حرقا على يد جماعة إجرامية فى هاييتى.

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كازاخستان تستأنف حركة السكك الحديدية التي تعطلت جراء الاضطرابات

أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية فى كازاخستان، اليوم، استئناف حركة قطارات الركاب، التى كانت قد تعطلت من جراء الاضطرابات التى شهدتها البلاد مؤخرا.

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بوتين يهاتف نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول الوضع في كازاخستان

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع في كازاخستان.

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