الإكوادور.. أعلى بركان في جزر غالاباغوس ينشط وينفث حمما

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

بدأ أعلى بركان في جزر غالاباغوس يوم الجمعة، بالثوران ونفث حمما بركانية على منحدراته وسحب رماد فوق المحيط الهادئ، وفق ما ذكر معهد الجيوفيزياء في الإكوادور.

وأضاف المعهد أن سحابة من الغاز والرماد نفثها بركان وولف ارتفعت إلى 3793 مترا فوق سطح البحر في أعقاب الثوران الذي بدأ قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل، حسب التوقيت المحلي.

وحسب المعهد، لا يوجد خطر مباشر على المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، الأكبر في سلسلة جزر غالاباغوس.

وبركان “وولف” هو أعلى قمة في الجزر يصل ارتفاعه إلى ألف و707 أمتار، وهو أحد البراكين الخمسة النشطة في جزيرة إيزابيلا، إلى جانب “سييرا نيجرا”، و”سيرو أزول” و”ألسيدو” و”داروين”.

وكانت آخر مرة ثار فيها البركان عام 2015.

وأوضح المعهد أن “تدفقات الحمم البركانية تنحدر على الجانبين الجنوبي والجنوبي الشرقي للبركان، وأن تفاعل هذه المواد مع مياه البحر يمكن أن يتسبب في حدوث انفجارات”.

وبهذا الخصوص، قال وزير البيئة والمياه والتحول البيئي بالإكوادور جوستافو مانريكي، في تغريدة، إن “فريقا من حديقة غالاباغوس الوطنية يقيّم الوضع لمراقبة هذه العملية الطبيعية لأرخبيل في طور التكوين”.

وأضاف أن “بركان وولف الرائع، أعلى بركان في غالاباغوس وموطن زواحف الإغوانا الوردية النادرة، فاجأنا بثوران جديد”.