الكشف عن موعد أول خطاب لبايدن عن حالة الاتحاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:09 صباحاً - منذ 6 دقائق

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيلقي أول خطاب له عن حالة الاتحاد في 1 مارس، وذلك استجابة لدعوة رسمية وجهتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للرئيس للتحدث بعد عام من تسلمه الولاية.

وخطاب حالة الاتحاد هو كلمة سنوية يلقيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول.

وعادة ما يتم إلقاء هذا الخطاب في يناير وأحيانا في فبراير، فيما يعود تأخيره هذا العام جزئيا إلى ازدحام جدول أعمال مجلس الشيوخ، وزيادة إصابات كورونا.

وآخر خطاب عن حالة الاتحاد ألقاه الرئيس السابق دونالد ترامب عشية تبرئته في مجلس الشيوخ في أول محاكمة لعزله.

وكانت بيلوسي كتبت في رسالتها إلى بايدن: “شكرا لك على رؤيتك الجريئة وقيادتك الوطنية التي وجهت الولايات المتحدة للخروج من أزمة إلى عصر تقدم كبير، حيث أننا لا نتعافى من الجائحة فحسب، بل نبني مرة أخرى بشكل أفضل. بهذه الروح أكتب لأدعوك لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس يوم الثلاثاء الأول من مارس، لتشاركنا رؤيتك عن حالة الاتحاد”.

وموعد الأول من آذار/مارس متأخر، فمن عادة الرئيس الأميركي أن يلقي خطابه عن حالة الاتحاد أواخر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير.

ويعزى هذا التأخير خصوصا إلى أسباب صحية في وقت تشهد الولايات المتحدة تفشيا للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، علما بأن مئات البرلمانيين والضيوف تتم دعوتهم للاستماع إلى خطاب الرئيس.