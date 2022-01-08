مصر تستقبل مليون جرعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، إن مصر ستستقبل اليوم السبت الشحنة الثالثة من لقاح “أسترازينيكا” تتكون من مليون جرعة.

وأوضح عبد الغفار، في حديث لـ “القاهرة 24″، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية “كوفاكس”، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، “وذلك في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته.

وأضاف عبدالغفار، أن “الشحنة المقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي غدا (السبت)، تبلغ مليون جرعة”، مشيرا إلى أن هذه الشحنة الثالثة ضمن 3 دفعات من لقاحات كورونا وتم التعاقد عليها من قبل شركة “أسترازينيكا”، ويبلغ إجماليهم 3 ملايين و684 ألفا و200 جرعة.

كما طالب عبدالغفار، المواطنين بضرورة التقديم والتسجيل لتلقي اللقاح وعدم التخلف عن الجرعة التعزيزية الثالثة، إضافة إلى التقديم للأطفال من قبل أولياء الأمور لحصولهم على اللقاح الأمريكي “فايزر”، مشيرا إلى أن الفيروس لم يعد مقتصرا في إصابته على فئة عمرية محددة.

وفي وقت سابق، أوضح عبدالغفار، أنه تم توريد نحو 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف الأنواع، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.