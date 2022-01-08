بعد اتهام صاحبها بالتعدي على فتيات.. إغلاق دار الأيتام لرعاية الفتيات بلا مأوى ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قررت إحسان أبو زيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، إلغاء ترخيص أطفال بلا مأوى وسحب الفتيات المقيمات بالدار وكذا سحب إخواتهن المقيمات بالدار، وذلك على خلفية حبس رجل أعمال شهير على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما.

يأتي ذلك حفاظًا على كيان ولم شمل الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لهن، واستلام جميع الملفات والأوراق الثبوتية للفتيات المقرر تسليمهن لمؤسسة اجتماعية أخرى، وعددهن 18 فتاة، وذلك تنفيذًا لموافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

يذكر أن جهات التحقيق أمرت بحبس رجل أعمال شهير "م.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما.

ووفقا للتحريات يواجه رجل الأعمال الشهير، تهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما بالمخالفة للقانون.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، كما تم طلب سيدة أرشد عنها المتهم لسؤالها في التحقيقات.كما أمرت النيابة بالتحفظ على أحراز القضية، وإرفاقها بالتحقيقات.