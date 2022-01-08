الدفع بفرق طبية من 200 متخصص خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى الدفع بـ 200 فرد طبي من المحافظة ووزارة الصحة لتأمين مؤتمر منتدى شباب العالم طبيًا في نسخته الرابعة الذي ينطلق بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى13 يناير الجاري.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جاري تأمين المؤتمر من خلال 3 محاور، إحداهما الوقائي بقيادة الدكتور أحمد حسانين، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة ومدير الطب الوقائي، ويبدأ من المطار بإجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين من خارج مصر عبر الطيران الدولي، بعد ذلك تتحرك الوفود لتسكينهم في الفنادق، وبمجرد وصول أي مشارك من الأعضاء أو الشباب، يجري عمل مسحة لهم وفي حالة ثبوت ايجابية الإصابة يتوجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لعمل الفحوصات، والتأكد من حالته الصحية ويجري عزله في الفندق في حال استقرار حالته، وفي حال عدم استقرار الحالة يجري حجزه في المستشفى.

وأوضح أنه يجري عمل مسحة للمشاركين في المنتدى كل 48 ساعة، ومتابعة الدور الوقائي داخل كل فندق، وتوجد فرق طبية متمركزة داخل 40 فندقًا لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك فريق الأغذية والمراقبين الصحيين داخل الفنادق بقيادة الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة التغذية بالمحافظة.

وأضاف أن الجزء الوقائي داخل المؤتمر يجري بمجرد المرور من البوابات من خلال عمل مسحة أخيرة، ويوجد فريق وقائي آخر متحرك داخل قاعة المؤتمرات لمواجهة أي حدث طارئ، والفريق العلاجي عملة مقسم إلى قسمين الأول داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبعد ذلك خطة الاستعانة بمستشفيات الأخرى إذا استدعى الأمر، إضافة إلى وجود 10 عيادات داخل 10 فنادق، و5 سيارات قوافل طبية جرى توزيعها أمام 5 فنادق أخرى بالإضافة الإسعاف الطائر المساعد في المؤتمر.