موسكو ترد على “المزاح الفظ” لوزير الخارجية الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 32 دقيقة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن مهمة قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بـ”الفظ”.

وقالت زاخاروفا في تدوينة نشرتها مساء الجمعة عبر حسابها في تطبيق “تيليغرام”، إن بلينكن “مازح اليوم بطريقته الفظة المعتادة بشأن الأحداث المأساوية في كازاخستان”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن بلينكن علق خلال مؤتمر صحفي على “الاستجابة القانونية من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي لنداء حكومة كازاخستان لمساعدتها في ضمان الأمن” في البلاد، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي قائلا: “هناك درس من التاريخ: إذا دخل الروس إلى بيتك، سيصعب إجبارهم على المغادرة”.

وتابعت زاخاروفا: “إذا كان أنتوني بلينكن مغرما جدا بدروس التاريخ، فعليه أن يعرف ما يلي: إذا دخل الأمريكيون إلى بيتك، سيصعب عليك البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب”.

وأردفت: “لكن هذا الأمر يعلمنا إياه ليس فقط التاريخ الماضي وإنما السنوات الـ300 الماضية، منذ قيام مؤسسات الدولة الأمريكية. ويمكن أن يروي الكثير لنا عن ذلك كل من هنود أمريكا الشمالية والكوريون والفيتناميون والعراقيون والبنميون واليوغوسلافيون والليبيون والسوريون والعديد من الشعوب البائسة التي لم يحالفها الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في منازلهم”.