فلسطين.. نقابة الأطباء تعلن رفضها “فرض أي ضرائب على المرضى”

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين رفضها فرض أي ضرائب على المرضى نتيجة مرضهم، فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة والتي سيتحملها في النهاية المريض.

وقالت النقابة في بيان: “النقابة رفضت ولا تزال ترفض أية ضرائب على المرضى نتيجة مرضهم في ما يسمى ضريبة القيمة المضافة والتي سيتحمل أعباءها في النهاية المريض، مما سيشكل عبئا إضافيا عليه فوق مرضه خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا”.

وتابعت النقابة: “أن دائرة الضريبة تريد أن تتعامل مع المرض كسلعة توجب على المريض دفع ضريبة عليه وهذا مرفوض جملة وتفصيلا من قبل النقابة”.

ووفقا للبيان فإن “ما قامت به الضريبة المضافة من محاولة لإجبار الأطباء على اقتطاع ضرائب من المرضى على مرضهم سواء على الكشفيات أو الإجراءات الطبية وتحصيلها لصالح ضريبة القيمة المضافة هو أيضا مرفوض جملة وتفصيلا، خصوصا بعد جلسات مطولة من الحوار بين النقابة ودائرة الضريبة وتفاهمات سابقة تنصلت منها الضريبة التي نصت على عدم دفع المريض ضريبة على مرضه أو أية إجراءات طبية تجرى له”.

وقالت نقابة الأطباء أنها جاهزة للحوار في هذا الموضوع مع الحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على السواء.

فلسطين.. نقابة الأطباء تعلن رفضها