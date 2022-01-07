فتح تحقيق رسمي بحادثة استهداف البيشمركة بـ'الكاتيوشا' من كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، فتح تحقيق بحادث إطلاق صواريخ من جنـوب ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، تجاه قوات البيشمركة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق ( ٧ ) صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة، حيث سقطت في أماكن متفرقة دون خسائر".



وأضافت، أنه "تم العثـور علـى ( 8 ) قواعـد في مكـان إطـلاق الصواريخ".

