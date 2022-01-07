شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن "تنسيقية الأحزاب": جائحة كورونا محور طاولة منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جائحة كورونا، وأثرها ستكون الموضوع الرئيسي عل كل طاولات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، لاسيما وأن فيروس كورونا أثر على كل الملفات، وتحديدا الملف التنموي.

أضافت أميرة صابر، في لقائها مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" عبر قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم عقد ورش عمل لمدة يومين في منتدى شباب العالم، ستتحدث عن "أثر الجائحة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مردفه: "أهداف التنمية المستدامة هى اللغة التي يتحدثها العالم بصرف النظر عن الأجندة الوطنية لأي دولة، سواء اجتماعيا أو سياسيا".

وأكملت: "ليس هناك شيئ في الأذهان على أي طاولة من الطاولات، إلا العالم ما بعد الجائحة، وكيف نتعافى؟ وكيف نستكمل المشروعات التنموية المتوقفة؟ ومكافحة الفقر، وملف الصحة، وكيف يواجه العالم أي جائحة أخرى؟ وكيف يتعلم من هذه الدروس ويقلل من الخسائر، وشباب العالم بأكلمه ينتظر بشغف منتدى شباب العالم للحديث في هذه الأمور، لأنها التجربة الحقيقية التي نتعلم منها في كل ملتقيات الشباب لإثراء تجارب بعض".