شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى تعلن موافقة الوزارة على طلبها بدعم مالى لمركز شباب السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على طلبها بدعم مركز شباب السيدة زينب بمحافظة القاهرة بمبلغ مالى 10 آلاف جنيه.

وأضافت النائبة آية مدنى، أن موافقة الوزير بتخصيص هذا المبلغ جاءت للمساهمة في تنفيذ الأنشطة وتلبية احتياجات المركز، وأنه من المقرر أن يتم تحويل المبلغ باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وكانت النائبة آية مدني، قد تلقت طلب من عمرو الشرقاوي، عضو مجلس إدارة مركز شباب السيدة زينب، بشأن مخاطبة الوزير للحصول على دعم مالي لمركز شباب السيدة زينب، نظرًا لأن المركز يعاني من قلة الموارد المالية المناسبة لدعم أنشطة المركز.