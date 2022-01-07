محافظ البحيرة: البابا تواضروس الثانى قيمة وقامة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ووفد من القيادات الشعبية والتنفيذية، اليوم الجمعة، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس: "إننا نلتقي فى أحد الأديرة العامرة منذ القرن الرابع الميلادى وهو دير القديس الأنبا بيشوي وله تاريخ كبير شأنه شأن البحيرة، تلك المحافظة العريقة التي تضم العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، كما أننا نلتقى مع بداية عام جديد ونحتفل بعيد الميلاد المجيد، بداية الزمن الذي قسم قبل الميلاد وبعد الميلاد بميلاد السيد المسيح والذي ولد في بلد صغير وهي بيت لحم والتي كانت قرية مغمورة وأصبحت تاريخية بعد مولده".

وأكد أن ميلاد المسيح يحمل عدة رسائل منها التكافل والعمل على تلبية احتياجات الآخرين وخاصة البسطاء والمستضعفين بالإضافة إلى دروس الأمانة والاجتهاد.