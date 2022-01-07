"قائد الدراجة طار لأمتار".. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي قائد دراجة نارية مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصاب بطريق مصر أسيوط الزراعي.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير قائد دراجة نارية بالطريق المشار إليه، فوجئ بقطع أحد الأشخاص للطريق، فحاول تفاديه لكنه فشل ليصطدم به.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية إثر ارتطام رأسه بالأرض بعد الإطاحة به لأمتار من شدة الاصطدام، فيما أصيب آخر نقل إلى المستشفى.

تم تجنيب الدراجة نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات، وتحرر المحضر اللازم.