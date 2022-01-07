لوكاشينكو يبحث مع نزارباييف الأوضاع في كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 17 ثانية

الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف (أرشيف).

أجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، لبحث تطورات الأوضاع في كازاخستان.

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، في بيان، بأن لوكاشينكو ونزارباييف “بحثا بالتفاصيل الأوضاع في كازاخستان”.

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

واليوم قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع.