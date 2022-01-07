بايدن متفائل.. “أميركا عادت إلى العمل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أنه يرفض “السماح للمعارضين من الحزب الجمهوري بالوقوف في وجه التقدم الاقتصادي المحرز”.

كما علق بايدن على انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9 في المئة، بالقول إن “أميركا عادت إلى العمل”.

وخلال كلمة ألقاها تعليقا على تقرير الوظائف الأخير، وصف بايدن اقتصاد الولايات المتحدة بكونه “الوحيد الذي بات أقوى مما كان عليه قبل الجائحة”.

وكشف أن سوق الأسهم ارتفعت بنسبة 20 في المئة منذ توليه الرئاسة، مشددا على أن الولايات المتحدة تحتاج اقتصادا قادرا على خلق المزيد من الوظائف والمزيد من الفرص.

وكان بايدن غرد في وقت سابق، الجمعة، بالقول: “أضفنا 6.4 مليون وظيفة العام الماضي، هذا هو أكبر عدد من الوظائف في أي سنة تقويمية من قبل أي رئيس في التاريخ”.

ثم تابع” أدت خطة الإنقاذ الأميركية إلى إعادة الاقتصاد إلى السكة مرة أخرى وأدى 200 مليون لقاح إلى خروج الأميركيين من منازلهم والعودة إلى العمل”.

ولدعم التعافي وتأمين ملايين من الوظائف “ذات الأجور الجيدة”، اعتمد بايدن على خطتين استثماريتين ضخمتين، تحمل الأولى اسم خطة العائلات الأميركية وقيمتها 1800 مليار دولار، والثانية مخصصة لتحديث البنية التحتية قيمتها تراوح بين ألف و1700 مليار دولار.

وحول مواجهة كورونا، قال بايدن: “لا أعتقد أن جائحة كورونا ستبقى للأبد … نحن نجري حاليا أكثر من مليون فحص لكورونا يوميا”.

وخلال حديثه عن جهود إدارته في مواجهة كورونا، قال بايدن إن “99 في المئة من المدارس تعمل اليوم بسبب سياستنا في مواجهة كورونا”.