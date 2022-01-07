السويد تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

سجلت السويد، في إحصائية نشرتها اليوم الجمعة، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، حيث لامس هذا المؤشر مستوى 24 ألف حالة.

وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيانات تعكس الأوضاع خلال اليومين السابقين، أنها سجلت 23877 إصابة جديدة بالمرض يوم 5 يناير، ما يمثل أعلى عدد للحالات الجديدة، ليتراجع هذا المؤشر يوم 6 يناير إلى 17376.

ومع ذلك لا يزال مؤشر الوفيات عند مستوى منخفض حيث تراوح هذا العدد في البيانات الأخيرة من 1 إلى 8 حالات.

وسجلت البلاد حتى الآن 1416650 إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 15377 حالة وفاة.

وتشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعات قياسية للإصابات الجديدة بالفيروس على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة.