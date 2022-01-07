انت الان تتابع خبر الامين العام لـ'اوبك+' يزور المراقد المقدسة في كربلاء (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن "باريكندو والوفد المرافق له اجروا مراسيم الزيارة للمراقد المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة".

وكان باريكندو قد وصل بغداد في زيارة تستغرق عدة ايام وتتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في الحكومة والوزارة ، اضافة الى زيارة عدد من المواقع الدينية والتاريخية والمراقد المقدسة.

